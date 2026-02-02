Dolar
43.49
Euro
51.53
Altın
4,753.44
ETH/USDT
2,303.30
BTC/USDT
77,812.00
BIST 100
13,833.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

DMM, "6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiasını yalanladı.

Yusuf Soykan Bal  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
DMM, "6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan '6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda’da bulundu' iddiası doğru değildir. Bulunan çocuk bir Türk çocuğu değildir.

Dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Hollanda makamlarıyla kurulan temas sonucunda söz konusu çocuğun Türk vatandaşı olmadığı bilgisinin teyit edildiğini açıklamıştı. Kamuoyunun toplumsal hassasiyetleri hedef alan asılsız içeriklere itibar etmemesi rica olunur."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev'i kabul etti
Türkiye'nin en büyük deprem konutları alanındaki atık sular tarımsal sulamada kullanılacak
DMM, "6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, yazar Alev Alatlı'yı andı
Bakan Göktaş: Engelli vatandaşlarımız için istihdamı büyüten çalışmalarımızı sürdüreceğiz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

DMM, "6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiasını yalanladı

DMM, "6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiasını yalanladı

Depremde arılarını kaybeden arıcı, devlet desteğiyle üretimini sürdürdü

Elazığ'da 12 bin 462 konut hak sahiplerine teslim edildi

Hatay'da depremlerde hasar gören camilerin yerine yenileri yapılıyor

Hatay'da depremlerde hasar gören camilerin yerine yenileri yapılıyor
Doktorluk yaptığı gemide dünyaya gelen bebekle iletişimini koparmıyor

Doktorluk yaptığı gemide dünyaya gelen bebekle iletişimini koparmıyor
Atsu'nun golünün ardından sessizliğe bürünen Hatay Stadı yeni sezona hazırlanıyor

Atsu'nun golünün ardından sessizliğe bürünen Hatay Stadı yeni sezona hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet