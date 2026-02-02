Dolar
Ekonomi, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Depremzede besici, devlet desteğiyle sürüsünü büyüttü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayvanları telef olan Şanlıurfalı besici İbrahim Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı hayvan desteğiyle sürüsünü büyüttü.

Eşber Ayaydın  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Depremzede besici, devlet desteğiyle sürüsünü büyüttü Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Şanlıurfa

Bozova ilçesine bağlı kırsal Irmak Boyu Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki İbrahim Kaya, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ahırının yıkılması nedeniyle 17 küçükbaş hayvanını kaybetti.

Tek geçim kaynağı hayvancılık olan ve sürüsündeki hayvan sayısı azalan Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığının depremzede besiciler için verdiği hayvan desteğinden yararlandı.

Bu destek kapsamında, depremde telef olan hayvan sayısı kadar koyun alan Kaya, zamanla yavrulayan hayvanlarıyla sürüsünü büyüttü.

Hayvan ve yem desteğinden memnun

Besici İbrahim Kaya, AA muhabirine, küçüklüğünden beri hayvancılıkla uğraştığını belirtti.

Depremde ahırının yıkılması nedeniyle koyunlarının telef olduğunu belirten Kaya, depremden sonra devletin kendilerinin yanında olduğunu her türlü destekte bulunduğunu, telef olan hayvanlarının yerine kendisine koyun verildiğini söyledi.

Kendisinin 6 çocuğunun bulunduğunu ve geçimini bu hayvanlardan sağladığını ifade eden Kaya, "Devletimizden Allah razı olsun. Deprem döneminde 17 hayvan bize verdi. Biz onları sürüye kattık, onlar da çoğaldı, 48 yavru aldık." dedi.

Devletin hayvanlar için yem desteği de sağladığını ifade eden Kaya, desteklerin kendileri gibi depremzede besiciler için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bozova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade ise asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Tarım ve Orman Bakanlığının üreticilere yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kendilerinin de sürekli üreticilerle bir arada olduklarını anlatan Yahlizade, "Zaman zaman hayvan sağlığı birimimizle aşılarımızı, sağlık taramalarımızı yapmaktayız. Üreticilerimize gerekli destekleri vermekteyiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
