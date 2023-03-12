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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti.

Merve Özlem Çakır  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen bölgelerin sanayi tesislerini incelemek üzere bölgede bulunan Bakan Varank, acı haberi Malatya'da aldı.

Adıyaman'da bugün gerçekleştireceği ziyareti iptal eden Bakan Varank, uçakla Gaziantep'ten İstanbul'a geçti.

Ali Haydar Varank, yarın Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek.

1939 yılında Trabzon'un Of ilçesinin Gürpınar köyünde doğan Ali Haydar Varank, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Varank, 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde oğlu Prof. Dr. İlhan Varank'ı şehit vermişti.

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