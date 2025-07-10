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Müzisyen Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

"Para Para Para!", "Ne Haber" ve "Gönlüm Çok Zengin" adlı eserlere imza atan müzisyen ve oyuncu Rüçhan Çamay, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Ömer Mirza Şeker  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Müzisyen Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

İstanbul

Ünlü sanatçının vefatını şarkıcı ve oyuncu kızı Melike Demirağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensizlik çok zor gelecek." ifadeleriyle duyurdu.

Çamay'ın cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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Rüçhan Çamay

Rüçhan Çamay, 30 Mayıs 1931'de İstanbul'da Mebrure Hanım (Hasekin) ve Asım Çamay çiftinin kızı olarak dünyaya geldi. Annesi ve babası, o henüz 1 yaşındayken ayrıldı.

Usta sanatçı, 12 yaşında konservatuvar öğrencisiyken Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nde Nedim Otyam'ın yönetimindeki koroda yer aldı. Caz müziğe ilgisi öğrencilik yıllarında başladı ve Ankara Radyosu'nda caz söyledi.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano ve şan bölümlerinde eğitim alan sanatçı, ilk kez 1947'de İstanbul'da sahneye çıktı.

Çamay, ABD'li sanat ajanı William Morris'ten aldığı davet üzerine 1953'te ABD'ye giderek CBS televizyonunda bir programa katıldı. Konuk olduğu "Art Link Letter Show"da Türk halk müziği seslendiren sanatçı, bu programla "televizyonda şarkı söyleyen ilk Türk şarkıcı" oldu.

Film yapımcısı ve yönetmeni Turgut Demirağ ile 1953'te evlenen sanatçının, 1954'te Muhteşem, 1956'da film yıldızı ve şarkıcı kızı Melike dünyaya geldi.

"Rüzgarlı Bir Akşam Üstü", "Gölgen Yeter Bana", "İncinen Hatıralar", "O Adam", "Babam Gibi", "Yaşanmaz Aynı Evde", "Tanrım İnsaf Et", "Lililoy", "Çocukluğum", "Ne Haber", "Yavaş Yavaş", "Televizyon", "Daha Dur", "Gönlüm Çok Zengin", "Sorma Gitsin", "Yeter" ve "Sevgiden On Almalıyız" gibi parçaları seslendiren sanatçı ayrıca, "Aşk ve Kin", "Zorla Evlendik", "İstanbul Geceleri" ve "Yuvamı Yıkamazsın" gibi yapımlarda da rol aldı.

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