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Samsun Çarşamba Havalimanı, 2024'te 1,4 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda geçen yıl 1 milyon 473 bin 795 yolcuya hizmet sunuldu.

Recep Bilek  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Samsun Çarşamba Havalimanı, 2024'te 1,4 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi

Samsun

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda aralık ayında yolcu trafiği, iç hatlarda 110 bin 469, dış hatlarda 15 bin 20 olmak üzere 125 bin 489 olarak gerçekleşti.

Havalimanından geçen ay iç hatlarda 1350, dış hatlarda da 127 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği ise 1091 ton oldu.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2024'te 1 milyon 473 bin 795 yolcuya hizmet verilirken, söz konusu dönemde 14 bin 788 uçak iniş kalkış yaptı, yük trafiği 14 bin 191 tona ulaştı.​​​​​​​

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