Bayramiç'te çıkan orman yangınının etkisi havadan ve karadan görüntülendi-VTR-
logo
Ekonomi

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın ilk yılında yolcu sayısı 5 milyonu aştı

Mersin'in Tarsus ilçesinde geçen yıl 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan havalimanı, yolcularına 13 ülkede 22 noktaya aktarmasız ulaşım fırsatı tanıyor.

Serkan Avci  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın ilk yılında yolcu sayısı 5 milyonu aştı Fotoğraf: Serkan Avci / AA

Mersin

Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımları arasında gösterilen Çukurova Uluslararası Havalimanı, ilk yılında 5 milyonu aşkın yolcuya uçuş imkanı sundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde geçen yıl 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan havalimanı, Çukurova bölgesinin turizm ve ticaret potansiyeline katkı sağlıyor.

Türkiye'nin 58. havalimanında 1 yıllık süreçte yurt içi ve yurt dışına 30 binden fazla uçuş gerçekleşti.

İç hatlarda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bodrum, Trabzon ve Van'daki 8 noktaya aktarmasız yolculuk yapılabilen Çukurova Uluslararası Havalimanı, bu süreçte kolay ve konforlu ulaşım imkanı tanıdı.

Havalimanı, ilk senesinde 5 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi.

Kargo bölümü bir süre önce faaliyete geçen Çukurova Uluslararası Havalimanı, Türkiye'nin hava kargo taşımacılığının gelecekteki planlamasına katkı sağlıyor.

13 ülkede 22 noktaya direkt uçuş imkanı

Türkiye'nin önemli havacılık yatırımları arasında gösterilen havalimanı, yolcularına 13 ülkede 22 noktaya direkt uçuş fırsatı tanıyor.

Havalimanının dış hatlarında Almanya'nın Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Stuttgart, Münih, Nürnberg ve Hamburg kentlerine aktarmasız yolculuk yapılabiliyor.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere Londra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa, Lübnan Beyrut, Karadağ Podgorica, Suudi Arabistan Medine, Mısır Şarm El-Şeyh, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai, Rusya Moskova, Makedonya Üsküp ve Azerbaycan Bakü, Hollanda Amsterdam ve Arnavutluk Tiran'a da direkt uçuş gerçekleştiriliyor.

Çukurova Uluslararası Havalimanı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 800 hektar üzerine inşa edilmiş havalimanında 110 bin metrekare terminal binası bulunuyor.

Dünyanın en büyük gövdeli yolcu uçaklarının iniş kalkış yapabildiği Çukurova Uluslararası Havalimanı, 69 uçağa aynı anda park imkanı sunuyor.

Bünyesinde 56 bilet check-in bankosu ile yurt dışına gidecek vatandaşlar ve Türkiye'ye gelecek misafirler için 23 pasaport bankosunun yer aldığı modern havalimanının 1500 araçlık otoparkı bulunuyor.

Bölgenin ve ülkenin turizmine ve ticaretine güç katan Türkiye'nin kargoda ikinci büyük HUB'ı ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olarak görülen Çukurova Uluslararası Havalimanı, kargo trafiğinin ticaret hacmini 2 katına çıkarması öngörülüyor.

Kamu kaynağı kullanmadan, yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 244,5 milyon avroluk yatırımla gerçekleştirilen havalimanından 25 yılda 297 milyon 100 bin avro kira bedeli elde edilecek.

