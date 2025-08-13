Dolar
40.76
Euro
47.77
Altın
3,357.73
ETH/USDT
4,690.90
BTC/USDT
121,407.00
BIST 100
10,949.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TGS 1 haftada 3 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, yılın 31. haftasında 3 milyon 269 bin 31 yolcuya hizmet vererek rekor kırdı.

Kenan Irtak  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
TGS 1 haftada 3 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

İstanbul

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TGS'nin yaz sezonu ile birlikte uçuş ve yolcu trafiğinde her hafta yeni rekorlara imza attığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yılın 31. haftasında hizmet verdiğimiz tüm istasyonlarda 3 milyon 269 bin 31 yolcuya, 32. haftasında ise hizmet verdiğimiz tüm istasyonlarda 19 bin 817 uçuşla büyük bir başarıya imza attık. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte, ülkemize ve hizmetlerimize değer katmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit orman işçisi Adem Nazım Demirel'in ailesine başsağlığı mesajı
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 69'u tutuklandı
Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Hatay Kırıkhan'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor

Benzer haberler

TGS 1 haftada 3 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

TGS 1 haftada 3 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Çukurova Uluslararası Havalimanı 1 yılda 5,1 milyon yolcuya hizmet verdi

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın ilk yılında yolcu sayısı 5 milyonu aştı

THY ve AJet, "Ada Kıbrıs"a kurulan hava köprüsüyle 100 bin turisti Kuzey Kıbrıs'a taşıdı

THY ve AJet, "Ada Kıbrıs"a kurulan hava köprüsüyle 100 bin turisti Kuzey Kıbrıs'a taşıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet