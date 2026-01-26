Dolar
Gündem

Sakarya'da minibüs şoförünün fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirmesi kamerada

Sakarya'da minibüs şoförünün sefer sırasında fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdiği anlar araç içi kamerasınca görüntülendi.

Burak Uçar  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Sakarya'da minibüs şoförünün fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirmesi kamerada

Sakarya

Erenler Et Balık Kurumu-Merkez hattında şehir için taşımacılık yapan minibüs Atatürk Sanayi mevkisinde iken yabancı uyruklu bir yolcu fenalaştı.

Durumu fark eden sürücü Muhammed Arıkan (26), güzergahını değiştirerek yolcusunu hastaneye yetiştirdi. Yolcusunu özel bir hastaneye getiren Arıkan, minibüsten inerek Acil Servis yetkililerine haber verdi. Tedaviye alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, yolcunun rahatsızlandığı ve hastaneye ulaştırdığı anlar, minibüsteki kameralarca kaydedildi.

"Heyecan ve stres yapmadan durumu yönetebilmek iyi oldu"

Arıkan, gazetecilere, babasından devraldığı şoförlük mesleğini 4 yıldır yaptığını, yolcusunun binerken rahatsız olduğunu fark ettiğini, fenalaşınca da en yakın hastaneye ulaştırmaya çalıştığını belirtti.


Fotoğraf: Burak Uçar/AA

İki yolcudan birinin araca bindikten bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni nasıl arayabileceğini sorduğunu anlatan Arıkan, "Ben de sakin kalması gerektiğini, yardım edebileceğimi söyledim. Aynadan baktığında ağabeyimiz kötü durumdaydı, ben de o sırada yönümü değiştirip en yakın hastaneye ulaştırmaya çalıştım, diğer yolcularımız da sağ olsun tepki vermedi. Hastanede aşağı inip hemşireyi çağırdım, onlar da sağ olsun hızlıca müdahale ettiler. Zaten araçta yolcularımız da müdahale etmeye çalıştılar." diye konuştu.

Arıkan, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye bıraktıktan sonra sağlık durumunu takip için tekrar hastaneye gittiğini aktararak, "Ne durumda olduğunu öğrenmek için 1-2 saat sonra tekrar gittim. İyi olduğunu öğrendik, önceden bir kalp operasyonu geçirmiş, kalp hastası bir ağabeyimiz, tekrar geçmiş olsun diliyorum." dedi.

Şoförler olarak önceliklerinin binen yolcunun sağlığı olduğuna değinen Arıkan, "Tabii herkesin ilk yardım bilmesi gerekli, böyle durumlarda sosyal yaşantımızda başımıza ne geleceği belli değil. Biz de elimizden geleni yaptık, bugün o ağabeyimize, yarın başkasına veya bize. Bilinçli bir toplum olabilmek, heyecan ve stres yapmadan durumu yönetebilmek iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Sakarya'da minibüs şoförünün fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirmesi kamerada
