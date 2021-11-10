Dolar
9.79
Euro
11.28
Altın
1,855.33
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,624.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sakarya'da bulunan yeni kaynaklar 150 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak

Sakarya'da yürütülen sondaj çalışmalarıyla 9 ilçede ulaşılan kaynakların yaklaşık 150 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacağı bildirildi.

Uğur Subaşı   | 10.11.2021
Sakarya'da bulunan yeni kaynaklar 150 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak

Sakarya

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalar neticesinde Taraklı, Akyazı, Karasu, Kocaali, Hendek, Pamukova, Geyve, Kaynarca ve Erenler'de güzel sonuca ulaştıklarını, doğal kaynakları gelecek nesillere ulaştırmak için gayretle çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Sakarya'da birçok sondaj çalışması başlattıklarını aktaran Yüce şunları kaydetti:

"Olumsuz sonuç aldığımızda dahi gayretimiz azalmadı. Sürekli analiz yaparak farklı noktalarda toplamda 5 bin 500 metre sondaj kuyusu açtık. Hamdolsun 9 ilçede yerin farklı derinliklerinde su kaynaklarına ulaştık. Uzmanlarımız, aldıkları örnekleri laboratuvarda inceledi ve suların içilebilir seviyede kaliteli olduğunu tespit ettiler. Göreve geldiğimiz 31 aylık süreçte yaklaşık 150 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak seviyede suya ulaştık, sondajımızı yaparak suyun tamamını halkımızın hizmetine sunduk."

Yüce, kentin dağlardaki kaynaklar, Sapanca Gölü, tertemiz akan dere ve çaylarıyla dünyanın en şanslı şehirlerinden birisi olabileceğini vurgulayarak bu güzelliklerin mutlaka korunması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de 1 haftada 5-11 yaş aralığındaki yaklaşık 900 bin çocuk Kovid-19 aşısı oldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 757 bin 417’ye çıktı
Belçika Kovid-19 aşısında takviye dozu herkese sunmaya hazırlanıyor
AB, Valneva'nın Kovid-19 aşısından alacak
Almanya'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi

Benzer haberler

Sakarya'da bulunan yeni kaynaklar 150 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak

Sakarya'da bulunan yeni kaynaklar 150 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak

Sakarya'da Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı

Temizlik elçisi 'Cevat amca' 25 yıldır sokaklarda çöp bırakmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ın Sakarya ziyaretinde vatandaşlara telefondan hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'ın Sakarya ziyaretinde vatandaşlara telefondan hitap etti
Şehit kaymakamın babasının evlat acısı ilk günkü tazeliğini koruyor

Şehit kaymakamın babasının evlat acısı ilk günkü tazeliğini koruyor
Ablasının böbreğiyle hayata tutundu

Ablasının böbreğiyle hayata tutundu