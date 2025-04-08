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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da, 9 günlük bayram tatili trafik verilerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşuyor
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Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağıyor

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar aralıklarla sürüyor.

Şahin Oktay, Zafer Göder, Göksel Cüneyt İğde, Orhan Kuzu, Davut Genç  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağıyor

Sakarya

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kar etkili oluyor. Yağışın ardından Samanlı Dağları'nın alçak kesimleri yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kartepe'de yağışın pazartesi gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İzmit kent merkezinde ise hava sıcaklığının gündüz 12, gece 3 derece civarında seyretmesi öngörülürken, pazartesiden itibaren sıcaklıkların yükseleceği tahmin ediliyor.

Sakarya

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan Çam Dağı yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Gece saatlerinde etkisini artıran kar sayesinde Çam Dağı sabaha karşı beyaza bürüdü.

Köknar, gürgen, meşe, akasya ve kestane ağaçlarının dalları karın ağırlığıyla eğildi.

Yeni filizlenen çiçekler ve tomurcukların kar örtüsü altında kaldığı bölgede oluşan kış manzaraları havadan da görüntülendi.

Bolu ve Düzce

Bolu'nun çevresinde bulunan yaylalar ile yüksek rakımlı bölgelerde kar görüldü.

Gece saatlerinde başlayan kar, Abant Gölü Milli Parkı, Yedigöller Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı, Kartalkaya ile Aladağ bölgesinde etkili oldu. Yağışın ardından kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı yaylalar ve yüksek rakımlı köylerde kar yağdı.

Saçmalıpınar, Kardüz, Pürenli Yaylaları ile Yunusefendi, Çamlıbel ve Bakacak köyleri yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.


Fotoğraf: Muammer Ziya Cebecioğlu/AA

Karabük

Karabük il merkezi ve ilçelerinde gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yağışın ardından Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

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