Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19'dan vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 rakamlarına ilişkin, "Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir." dedi.
Ankara
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.
Koca, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlamadan önceki son toplantıda, gündem maddelerinin, eğitim öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin başlaması ve sürekli açık kalabilmesi için alınan tedbirler olduğunu belirterek, uygulamayla salgına karşı okullarda güven ortamı oluşturulacağını söyledi.
2020'nin başından itibaren dünyayı etkileyen salgının sağlık yönünden en çok büyükleri, iş gücü kaybı açısından orta yaş grubu emektarları, eğitim öğretim açısından da gençleri etkilediğini vurgulayan Koca, bilinmezliklerle dolu, kaygılı bir yıl geçirildiğini ancak 2021 ile birlikte gerek hastalığın tıbben daha iyi anlaşılması gerekse aşının devreye girmesiyle ilerinin görülebileceği günlere erişildiğini belirtti.
Bakan Koca, "Bugün 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 78'inden fazlası tek doz, yüzde 60'ından fazlası da iki doz aşıyla aşılanmış durumdadır. Sizlere aşı programımız başlarken 'Tünelin ucundaki ışık göründü' demiştim. Bugün 'Tünelin çıkışı görünüyor.' diyebilirim. Acı hatıralarımıza dönmemek üzere, arkamıza bakmadan ilerlemek zorundayız. Bu süreçte yarım bırakmaya gelecek işimiz yoktur." diye konuştu.
"Aktif vakalarımızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir"
Son 4 haftada vaka sayılarındaki artışın özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklandığını daha önce de açıkladığını hatırlatan ve buna ilişkin bazı istatistikleri paylaşan Koca, şunları kaydetti:
"Bugün itibarıyla aktif vakalarımızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Yani 500 bine yakın olan aktif vakamızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerden oluşmaktadır. Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı da yine tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 10'a yakını tam aşılı kişilerdir. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ya hiç aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir. Tüm bunların hülasası, aşı bizi koruyor. Belirli bir süre aşıyla tam koruma sağlanabiliyor. Bu bakımdan, bir kere daha ısrarla ve en yüksek sesle sizlere sesleniyorum, aşınızı olun, kendinizi ve toplumu koruyun."
"Önce veliler olarak bizler tedbirlere uymalıyız"
Koca, gelecek hafta başında çocuklar ve gençlerin okullarına kavuşacağını, tüm gayretlerinin onlara yüz yüze eğitim vermek ve bunun sürekliliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Koca, salgın hastalık sebebiyle gençlerin eğitiminin eksik kalmasının bugün ve gelecek için çok üzücü, bunun için salgınla mücadelede her koşulda okulları açık tutmanın en öncelikli ödevleri olduğunu ifade etti.
Okullarda kalabalık ortamlar oluşmaması için tedbirleri ve kuralları içeren rehberler uygulayacaklarını aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Buna rağmen endişesi olan velilerimiz olabilir. 'Acaba çocuklarımıza okulda hastalık bulaşır mı?' sorusu sorulabilir. Eğer böyle düşünüyorsak önce veliler olarak bizler tedbirlere uymalıyız. Günlük hayatla tedbirin çelişmediğini göreceğiz. Bu dönemde öğretmenleri, öğrencileri örnek alacağız. Veliler olarak da örnek olacağız. Kendi çocuklarımızı korumak ve onlar için tedbirli olmak, çocuklarımızın sınıf arkadaşlarını da korumak anlamına geliyor.Her bir velimiz, kendi çocuğunu ve onun sınıf arkadaşlarını korumak üzere tedbirlere azami riayet göstererek zaman kaybetmeden aşı olmalı. Hep birlikte çaba gösterirsek, 'Zil sesinden sonra alarm sesi gelir' diyenleri haksız çıkarırız. Çıkarmalıyız, inanıyorum ki çıkaracağız. Eğitimi, ailelerin, öğretmenlerin göstereceği ciddiyetin farkında olmadan değerlendirmek yanlış olur. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden büyük olacak. Kendi sağlıkları kadar öğrencilerine sevgileri söz konusu."
Koca, Kovid-19 rakamlarına ilişkin, "500 bine yakın aktif vakamızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerden oluşmaktadır." dedi.
Bakan Koca, "Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat edenlerin yüzde 90'ı ya aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir." ifadelerini kullandı.
"Kovid-19 vakalarının en yoğun yaş grubu 15-45 arası"
Koca, Kovid-19 vakalarının en yoğun yaş grubunun 15-45 arası olduğunu, vaka sayısının bu nedenle yükseldiğini açıkladı.
Koca'dan tercihe bağlı aşı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19 aşısı) 12 yaş üstü de 15 yaş üstünde olduğu gibi tercihe bağlı yapılabilir." ifadelerini kullandı.
Koca, "(Kovid-19) Avrupa ülkelerinde bizden fazla aşı yapan Almanya dışında başta bir ülke yok." dedi.
"Aşılanmayanların okula alınmama gibi bir durumu olmaz"
Bakan Koca, "(Kovid-19) Aşılanmayanların okula alınmama gibi bir durumu olmaz. Öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının giderek arttığını görüyoruz." diye konuştu.
Bakan Koca, en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmen ve çalışanların oranının yüzde 88'i, iki doz aşısını tamamlayanların sayısının ise yüzde 75'i bulduğunu bildirdi.
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