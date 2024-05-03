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Sağlık

Bakan Koca başkanlığında MHRS'deki yeni düzenlemelere ilişkin toplantı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemelere yönelik çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

İsa Toprak  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Bakan Koca başkanlığında MHRS'deki yeni düzenlemelere ilişkin toplantı yapıldı

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili İstanbul'daki çalışma toplantısının üçüncüsünün Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yapıldığını belirterek, "Toplantıda, imkanların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasiteleriyle analiz ettik. Toplantılarımız, planlandığı şekilde diğer şehir ve hastanelerde devam edecek." ifadesini kullandı.

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