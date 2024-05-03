Bakan Koca başkanlığında MHRS'deki yeni düzenlemelere ilişkin toplantı yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemelere yönelik çalışma toplantısı gerçekleştirildi.
Ankara
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili İstanbul'daki çalışma toplantısının üçüncüsünün Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yapıldığını belirterek, "Toplantıda, imkanların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasiteleriyle analiz ettik. Toplantılarımız, planlandığı şekilde diğer şehir ve hastanelerde devam edecek." ifadesini kullandı.
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İstanbul’daki 3. Çalışma Toplantımızı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde yaptık. Toplantıda, imkânların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasiteleriyle analiz ettik.… pic.twitter.com/AYGL0HGgbx— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 3, 2024