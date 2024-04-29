Bakan Koca: Kocaeli Şehir Hastanesinde 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sunuldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen yıl hizmete açılan Kocaeli Şehir Hastanesinde 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaeli Şehir Hastanesinin hizmete açılmasının üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlattı.
Kocaeli Şehir Hastanesi Birinci Yılını Tamamladı— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 29, 2024
Geçen yıl Nisan ayında hasta kabulüne başlayan hastanemiz; 1 yılda 750 Bini randevulu, 800 Bini ayakta muayene, 450 Bin acil olmak üzere 2 Milyon hastamıza sağlık hizmeti sundu.
Hastanemizde 56 Bin ameliyat gerçekleştirildi, 14… pic.twitter.com/5pcogJ7gJV
Hastanede geçen nisanda hasta kabulüne başlandığını belirten Koca, şunları kaydetti:
"Kocaeli Şehir Hastanesi birinci yılını tamamladı. Geçen yıl nisan ayında hasta kabulüne başlayan hastanemiz, 1 yılda 750 bini randevulu, 800 bini ayakta muayene, 450 bini acil olmak üzere 2 milyon hastamıza sağlık hizmeti sundu. Hastanemizde 56 bin ameliyat gerçekleştirildi, 14 bin 650'si yoğun bakımlarda olmak üzere 64 bin 300 hastaya yatış yapılarak tedavi hizmeti sunuldu. 4 bin 46 hastaya anjiyografi, 331 hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı. Sağlık için nice yıllara."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.