Dolar
32.37
Euro
34.67
Altın
2,301.84
ETH/USDT
2,987.60
BTC/USDT
59,012.00
BIST 100
10,208.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Amerika’nın başkenti Washington’daki George Washington Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Sağlık

Hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih başvuruları alınmaya başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 bin 2 hekimin atama yerini belirleyecek 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih başvurularının alınmaya başlandığını belirtti.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih başvuruları alınmaya başlandı

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"436'sı hekim, 1566'sı uzman hekim olmak üzere 2 bin 2 hekimin atama yerlerini belirleyecek olan 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih başvuruları alınmaya başlandı. Boş (münhal) kadrolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Şimdiden hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Öz'ü kabul etti
Antalya'nın Çıralı sahilinde caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Sivas'ta etkili olan hortum çam ağaçlarını kökünden söktü
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısındaki yangın söndürüldü

Benzer haberler

Hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih başvuruları alınmaya başlandı

Hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih başvuruları alınmaya başlandı

Bakan Koca: Kocaeli Şehir Hastanesinde 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sunuldu

Sağlık Bakanı Koca: Randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet