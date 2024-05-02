Hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih başvuruları alınmaya başlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 bin 2 hekimin atama yerini belirleyecek 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih başvurularının alınmaya başlandığını belirtti.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"436'sı hekim, 1566'sı uzman hekim olmak üzere 2 bin 2 hekimin atama yerlerini belirleyecek olan 116. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih başvuruları alınmaya başlandı. Boş (münhal) kadrolar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Şimdiden hayırlı olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.