Milli Eğitim Bakanı Özer: Uyum eğitiminde PCR'la ilgili bize intikal eden bir problem yok
Bakan Özer, uyum eğitiminin başlamasına ilişkin, "Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ve 165 bin öğretmenimiz sahada. Aşı olmasa bile PCR'la ilgili bize intikal eden bir problem yok." dedi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Özer, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin "Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır." dedi.
Bakan Özer, uyum eğitiminin başlamasına ilişkin, "Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ve 165 bin öğretmenimiz sahada. Aşı olmasa bile PCR'la ilgili bize intikal eden bir problem yok." değerlendirmesinde bulundu.
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