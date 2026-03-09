Dolar
Gündem

Ramazan Bayramı öncesi 81 ildeki şehitliklerde bakım çalışması başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Türkiye genelindeki tüm şehit mezarlarında genel temizlik ve çevre düzenlemesi yapılacak, onarım gerektiren mezarlar tespit edilecek.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Ramazan Bayramı öncesi 81 ildeki şehitliklerde bakım çalışması başlatıldı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Ramazan Bayramı öncesinde 81 ildeki şehitliklerin bakım, onarım ve temizliği için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak ve emanetlerine sahip çıkmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Bakanlık, 81 ilde kapsamlı seferberlik başlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla hayata geçirilen uygulama çerçevesinde, Türkiye genelindeki tüm şehit mezarlarında genel temizlik ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Bakanlık koordinasyonunda başlatılan çalışma, sadece temizlikle sınırlı kalmayacak. Şehit mezarlarının mevcut durumları kontrol edilerek kayıt altına alınacak. Onarım gerektiren mezarlar tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması için süreç takip edilecek.

​81 il müdürlüğünce yürütülen hazırlıkların, Ramazan Bayramı ziyaretlerinden önce tamamlanması planlanıyor.

Bu hazırlıklarla bayram süresince gerçekleştirilecek ziyaretlerin uygun koşullarda ve düzen içerisinde yapılması hedefleniyor.

