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Prof. Dr. Orhan Tatar: (Ege Denizi'ndeki sismik aktivite) Tsunaminin yıkıcı etkisinin olmayacağını öngörüyoruz

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye ilişkin "Tsunaminin kıyılarımıza ulaşması durumunda bunun bir yıkıcı etkisinin olmayacağını öngörüyoruz." dedi.

Tezcan Ekizler  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Prof. Dr. Orhan Tatar: (Ege Denizi'ndeki sismik aktivite) Tsunaminin yıkıcı etkisinin olmayacağını öngörüyoruz Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Prof. Dr. Tatar, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, AFAD tarafından mobil siren ve anons aracı konuşlandırılan Seferihisar ilçesinde kıyıda ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemi ile Ege Denizi'nde inceleme yaptı.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Tatar, Muğla, Aydın ve İzmir'de değerlendirme toplantıları yaptıklarını hatırlattı.

Tatar, depremin ardından yaşanabilecek tsunami olasılığına değinerek, şunları kaydetti:

"Özellikle güneyden kuzeye doğru geldikçe yani Muğla'dan daha kuzeye doğru geldikçe kıyılarımız boyunca bu tsunami tehlikesinin gittikçe azaldığını görüyoruz. Ama örneğin Muğla, Bodrum, Datça Yarımadası'ndaki değişik yerlerde de bu tsunami etkisinin oluşması durumunda, bir saatten daha önce bir sürede gelmeyeceğini öngörüyoruz. Bunu yaptığımız modellemeler sonucunda ortaya koyuyoruz. Tsunaminin kıyılarımıza ulaşması durumunda bunun bir yıkıcı etkisinin olmayacağını öngörüyoruz. Daha kuzeye doğru geldikçe, özellikle İzmir civarına geldikçe bugün bulunduğumuz bölgeye geldikçe bunun etkisinin daha da azalacağını veya yok denecek kadar bir etkiye sahip olacağını söyleyebiliyoruz. Tsunaminin oluşması durumunda, İzmir'in kuzeyine geçmeyeceğini çok net olarak söylemek mümkün."

AFAD'a tsunami uyarısını Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün vereceğini kaydeden Tatar, uyarının AFAD'a ulaşmasının ardından kısa mesajla, ihtiyaç olması halinde daha etkin mesaj yöntemleriyle ya da anons sistemiyle vatandaşlara duyuracaklarını aktardı.

Tatar, son günlerde değişik bölgelerde deniz çekilmesine de değinerek, "Bunun bir meteorolojik olay olduğunu, herhangi bir depremin habercisi olmadığını altını çizerek söylemekte yarar var." dedi.

Ergin acil durumda yapılması gerekenleri anlattı

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin de gazetecilerin acil uyarı sistemiyle uyarı geldiğinde vatandaşların neler yapması gerektiğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Vatandaşların uyarı gelmesi halinde su kenarından iç kesimlere doğru yönelmesi gerektiğini ifade eden Ergin, "Maksimum 1 ya da 1,5 metre gibi bir tsunami etkisinin olması halinde vatandaşlarımızın iç kesimlere gitmeleriyle beraber bu tedbirleri almış olacağız. Volkanik bir patlama söz konusu olduğunda buna yönelik de maske kullanılabilir. O koruyucu olur. Onun dışında evlerdeki bacaların şapkaları evin içerisindeki muhafazayı sağlayabilir. Vatandaşlarımızın kapalı alanlara yönelmeleri önerilmekte. Bu anlamda broşürler bastırdık. Muhtarlarımız vasıtasıyla vatandaşlarımıza ulaştırılıyor." diye konuştu.

Meteoroloji ekibi atmosferi gözlemliyor

Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan da olası bir volkan patlamasında Türkiye'nin güney bölgelerinin partiküler madde taşınımından kısmi etkilenebileceğini ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak bir ekip tesis ettiklerini aktaran Yağan, "7-24 saat esasına göre atmosferi sürekli olarak gözlemliyor ve izliyoruz. Volkan patlaması özelinde izliyoruz atmosferi. Böyle durumda AFAD'ımızla hemen temasa geçip vatandaşımızın söz konusu durumdan en az şekilde etkilenmesini sağlamaya çalışacağız." dedi.

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