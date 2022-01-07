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Polisin ikna çalışması sonucu PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması sonucu PKK'lı terörist, Şırnak Kara Hudut Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şener Toktaş   | 07.01.2022
Polisin ikna çalışması sonucu PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Bitlis

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifresine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya istinaden, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi müdürlüklerinin koordinesinde yapılan ikna faaliyetleri sonucu M.D. isimli şahıs dün saat 17.40 sıralarında Şırnak Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim olmuştur. M.D, teşhis, ifade ile diğer iş ve işlemler için Bitlis Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüze intikal ettirilmiştir."

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