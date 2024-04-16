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YSK, 2 il, 11 ilçe ve 7 beldede seçimlere yönelik itirazları reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 8 siyasi partinin 2 il, 11 ilçe ile 7 beldede seçimlerin ve mazbatanın iptaline yönelik başvurularını reddetti.

Ahmet Buğra Olaç  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
YSK, 2 il, 11 ilçe ve 7 beldede seçimlere yönelik itirazları reddetti

Ankara

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin siyasi partilerin itirazlarını karara bağladı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin İstanbul Bahçelievler ilçesi ile Şanlıurfa Halfeti ilçesinde seçimlerin yenilenmesine ilişkin başvurusu reddedildi.

Kurul, CHP'nin Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Türkmen beldesi ile TİP'in Tokat'ın Niksar ilçesi Yazıcık beldesinde seçimlerin yenilenmesine yönelik taleplerini de kabul etmedi.

MHP'nin, Kütahya'nın Simav ilçesi Güney beldesinde, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Döğer beldesi ile Sinanpaşa ilçesi Akören beldesi ve Bingöl'ün Yedisu ilçesinde seçimlerin yenilenmesine yönelik başvurusu reddedildi.

Kurul, Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa'nın Siverek, Samsun'un Bafra, Giresun'un Doğankent, Gaziantep'in Nurdağı, Iğdır'ın Aralık ilçelerinde seçimlerin iptali, Konya'nın Çeltik ilçesi, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Deredolu beldesinde ise mazbata iptali başvurularını reddetti.

YSK, BBP'nin Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Gülpınar beldesi ve Erzurum'un İspir ilçelerinde seçimlerin iptaline yönelik başvurusunu ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde daha önce "seçimlerin yenilenmesi" yönünde alınan karara İYİ Parti'nin yaptığı itirazı da reddetti.

Kurul, DEM Parti'nin Şırnak ve Kars için yaptığı seçimlerin yenilenmesi talebini de kabul etmedi.

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