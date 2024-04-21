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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teslim oldu

Bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist, Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teslim oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, etkin ve kararlı operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teslim oldu
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