Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teslim oldu
Bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist, Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, etkin ve kararlı operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.