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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün şehit olduğunu bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:​​​​​​​

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 3 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 20 Ağustos'ta şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bakan Güler'den başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

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