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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Ömer Olcay  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Ankara

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Parlak'ın, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 30 Eylül 2023'de, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Ekim'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."​​​​​​​

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Parlak için başsağlığı mesajı yayımladı.

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