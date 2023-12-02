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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörist temizliğine hız kesmeden devam ettiği belirtilerek, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

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