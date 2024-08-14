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Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle Ankara'da tören yapıldı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle bayrak çekme töreni düzenlendi.

Büşranur Koca  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Pakistan'ın 78. Bağımsızlık Günü münasebetiyle Ankara'da tören yapıldı

Ankara

Büyükelçilik'te yapılan törene, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Cüneyd, ülkesinin bağımsızlık için uzun, zorlu ve fedakarlık gerektiren bir yoldan geçtiğini vurgulayarak "Onu korumalıyız, onu geliştirmeliyiz, onu müreffeh bir ulus haline getirmeliyiz. Ülke geliştiğinde biz gelişeceğiz, biz geliştiğimizde ülke gelişecek. Yani bu bir tür döngüdür ve hiç bitmeyen bir refah döngüsü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Keşmir halkının yaşadığı duruma işaret eden Cüneyd, şunları kaydetti:

"Keşmir'de yaşananları asla unutamayız ve unutmamalıyız. Keşmirliler, kendi kaderlerini tayin etme haklarından, bağımsız olma haklarından, insan olma haklarından mahrum bırakılmışlardır. Yasa dışı işgal edilen Keşmir şu anda kelimenin tam anlamıyla bir insan hapishanesine dönüştürülmüştür. Yargısız infazlar var, işkenceler var, adam kaçırmalar var, mülklere el koymalar var. Havalı tabancalar kullanıldı. Beş yıl önce Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasından bu yana yaklaşık 1000 Keşmirli bağımsızlık mücadelesi için canını verdi. Dolayısıyla bağımsızlığımızdan bahsederken onların davasından her zaman bahsetmek bizim görevimiz, ahlaki yükümlülüğümüz ve onların hakkıdır. Onların sesi olmalıyız, oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz."

Pakistan'ın bağımsızlığından bahsedildiğinde kendisinin gözünde değişmeyen bir diğer unsurun Türkiye ve Pakistan arasındaki bağlar olduğunu belirten Cüneyd, "Pakistan'ın en sevilen ülke olduğu, Pakistan'ın en el üstünde tutulan ülke olduğu, kimsenin Pakistan'a 'dostum' diye hitap etmediği ama herkesin Pakistan'a 'kardeşim' diye hitap ettiği bir ülkede olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Cüneyd, iki ülkenin daha fazla işbirliğine ihtiyacı olduğunu belirterek "Çünkü ortak dostlarımız, ortak düşmanlarımız ve ortak hedeflerimiz var. Bu nedenle görev sürem boyunca ve daha sonraki görev sürelerimde ilişkilerimizin devam etmesi, gelişmesi ve güçlenmesi en büyük arzum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Pakistan'ın gerçek dostu" olduğunu kaydeden Cüneyd, ülkesinde yaşanan afetlerdeki yardımları ve özellikle uluslararası arenada Keşmir'i savunan tek ses olduğu için Erdoğan'a teşekkür etti.

Cüneyd, törene katılan Türkiye'de yaşayan Pakistanlılara seslendiği konuşmasında, onların Türkiye'nin kalkınmasında rol oymaya devam edeceğine dair büyük umudu olduğunu söyledi.

Büyükelçi Cüneyd, ayrıca şunları ifade etti:

"Artık yarı Türk'sünüz. Çifte vatandaşlığınız var, burada oturma izniniz var, burada pasaportunuz var. Kökeniniz Pakistan ama burada yaşıyorsunuz. O yüzden benim sizden naçizane ve en büyük ricam, lütfen Türkiye'yi kendi eviniz gibi görün. Pakistan için yaptığınız her şeyi bu ülke için de yapın ama aynı zamanda, soyunuz Pakistan'dan geldiği için Pakistan'ın gelişmesine elinizden geldiğince katkıda bulunmayı asla unutmayın."

Tören'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Bağımsızlık Günü münasebetiyle gönderdiği mesaj okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan ve dualar edilen törenin ardından, misafirlere geleneksel Pakistan yemekleri ikram edildi.

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