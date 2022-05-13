Dolar
15.47
Euro
16.03
Altın
1,802.96
ETH/USDT
2,109.90
BTC/USDT
30,681.00
BIST 100
2,407.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
logo
Gündem

Ovit Dağı Geçidi'nin 6 aydır kapalı olan kısmının açılması için çalışma yapılıyor

Rize'yi Erzurum'a bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı Geçidi'nin kar nedeniyle yaklaşık 6 aydır kapalı olan 17 kilometrelik bölümünün ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

Fikret Delal   | 13.05.2022
Ovit Dağı Geçidi'nin 6 aydır kapalı olan kısmının açılması için çalışma yapılıyor

Rize

Yoğun yağışın ardından kar kalınlığı 2 metreye ulaşan ve çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan Ovit Dağı Geçidi'nde Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler üç gündür iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışması yapıyor.

Ekiplerin bazı noktalarda çalışmalara güçlükle devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı
Kuzey Kore'de Kovid-19'dan ilk ölümler kayda geçti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 2 bin 532, Hong Kong'da 294 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Ovit Dağı Geçidi'nin 6 aydır kapalı olan kısmının açılması için çalışma yapılıyor

Ovit Dağı Geçidi'nin 6 aydır kapalı olan kısmının açılması için çalışma yapılıyor

Rize-Artvin Havalimanında açılış öncesi son hazırlıklar yapılıyor

Kaçkarlar'a kar yağdı

Ev ve arazilerine ilkel teleferikle ulaşıyorlar

Ev ve arazilerine ilkel teleferikle ulaşıyorlar
Bakan Karaismailoğlu: Rize-Artvin Havalimanı'nın pist, apron, taksi yolu ve tüm altyapı imalatlarını tamamladık

Bakan Karaismailoğlu: Rize-Artvin Havalimanı'nın pist, apron, taksi yolu ve tüm altyapı imalatlarını tamamladık