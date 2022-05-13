Ovit Dağı Geçidi'nin 6 aydır kapalı olan kısmının açılması için çalışma yapılıyor
Rize'yi Erzurum'a bağlayan 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı Geçidi'nin kar nedeniyle yaklaşık 6 aydır kapalı olan 17 kilometrelik bölümünün ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.
Rize
Yoğun yağışın ardından kar kalınlığı 2 metreye ulaşan ve çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan Ovit Dağı Geçidi'nde Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler üç gündür iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışması yapıyor.
Ekiplerin bazı noktalarda çalışmalara güçlükle devam ettiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.