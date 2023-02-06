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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki 7,4 büyüklüğünde deprem sonrası Adana’nın Çukurova ilçesinde Barış Manço Bulvarı’nda bir bina çöktü Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı -VTR
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz: Kentte 34 bina yıkıldı, 5 kişi hayatını kaybetti

İbrahim Erikan   | 06.02.2023
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz: Kentte 34 bina yıkıldı, 5 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye
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