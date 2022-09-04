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Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Mahallesi’nde sahile yakın bir bölgede orman yangını başladı
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Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Orta Karadeniz kıyılarında yarın gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Ahmet Sertan Usul   | 04.09.2022
Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre yarın Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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