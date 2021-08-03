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Orman Genel Müdürlüğü: Yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medyada dolaşıma giren, Muğla'nın Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberlerinin, asılsız olduğunu bildirdi.

Enes Duran   | 03.08.2021
Orman Genel Müdürlüğü: Yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır

Ankara

Orman Genel Müdürlüğü (OGM),  Twitter hesabından, sosyal medyada yer alan, yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Vatandaşların, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate alması gerektiği belirtilerek, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde, yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır." ifadesine yer verildi.

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