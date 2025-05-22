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Orman teşkilatı, orman yangınlarıyla mücadelede kara ve hava gücünü artırdı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu yıl yangınlarla mücadeleyi 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, 5 bin 359 kara aracı ve 25 bin personelin katılımıyla gerçekleştirecek.

Mehmet Can Toptaş  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Orman teşkilatı, orman yangınlarıyla mücadelede kara ve hava gücünü artırdı

Ankara

AA muhabirinin, derlediği bilgiye göre, coğrafi konumu itibarıyla Akdeniz iklim kuşağındaki Türkiye'de, ormanların büyük bölümü yangın tehdidi altında bulunuyor.

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Türkiye'deki ormanlık alanın yüzde 64'ü, bu yıl birinci ve ikinci derece yangına karşı hassas bölgelerde yer aldığı için OGM, her yıl muhtemel yangınlara karşı hazır bekliyor.

Bakanlık, orman yangınlarıyla mücadele stratejisini "önleme", "söndürme" ve "yeniden ormanlaştırma" çalışmalarıyla üç temel adımda yürütüyor. Bu kapsamda, mücadelede ilk olarak eğitici ve bilgilendirici çalışmalar ön plana çıkıyor. Her yıl yangın sezonu öncesi, yangınla mücadelede görevli tüm personele, kapsamlı hizmet içi eğitimler veriliyor. Ayrıca, halkın orman yangınlarına karşı bilinçlenmesi amacıyla yıl boyunca bilgilendirme çalışmaları da sürdürülüyor.

​​​​​​​"Orman Benim" etkinliğiyle 360 ton atık toplandı

Yangınların yaklaşık yüzde 90'ının insan kaynaklı ortaya çıktığı göz önüne alınarak, 24 bin 390 köyde 1 milyon 271 bin 621 köylü vatandaşa, 33 bin 959 çoban, avcı ve arıcıya, 3 bin 255 okulda 192 bin 726 öğrenciye, yöresel etkinliklerle 68 bin 958 vatandaşa, 20 bin 907 kamu görevlisine ve 15 bin 749 askeri personele orman yangınlarıyla ilgili farkındalık eğitimi verildi.

Bu yıl öncesinde 83 bin 111 kilometre yol kenarı bakımı gerçekleştirilirken, bu yıl içinde ise şu ana kadar 8 bin 787 kilometre programa karşılık 8 bin 327 kilometre yol kenarı bakımı yapıldı. Kalan kısmın ise bu ayın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Yerel yönetimlerin de katılımıyla geçen yıl başlatılan, orman yangınlarını önleme ve ormanları atıklardan arındırma amacıyla yol kenarları ve orman içi alanlarda temizlik çalışmalarının yer aldığı "Orman Benim" kampanyası, bu yıl da devam etti. Bu yıl tüm Türkiye'de düzenlenen etkinlik kapsamında, vatandaşlar ve gönüllülerle 360 ton atık, orman alanlarından toplandı.

Hava gücünde 146 araç mücadele edecek

Türkiye'nin coğrafi konumunun getirdiği zorlukların yanında, iklim değişikliğinin etkisiyle yağışların azalması ve buna paralel olarak sıcaklık artışıyla, yangınlarla mücadelede yapılacak hazırlıklar daha da önem kazanıyor. Orman teşkilatı da bu şartları göz önünde bulundurarak, mücadelede görev alan kara ve hava gücünü ihtiyaçlar doğrultusunda her yıl artırarak, yeniliyor.

Yangınlarla mücadelede 25 bin personel görev alırken, hava gücünde 27 uçak, 105 helikopter ve 14 insansız hava aracı (İHA) tüm bakımlarının yapılmasının ardından, 1 Mayıs itibarıyla hazır hale getirildi. Bu araçlar, açık su kaynaklarının dışında, ülke genelinde inşa edilen 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti aracılığıyla hızlıca su alarak, yangınlara anında müdahale edebiliyor.

Kara araçları filosu da yılın başından itibaren, yangınlara müdahalede kullanılacak envantere katılan yeni araçlarla birlikte güçlendirildi. Bu çerçevede 65 arazöz, orman arama kurtarma timlerinin (ORKUT) kullanacağı 8 afet ilk müdahale aracı ve 1 yangın mobil harekat merkezi yönetim aracı yeşil vatanı savunmak için envantere eklendi. İlk müdahale araçları ve ekipler, yangın riski yüksek 1600 farklı noktada konuşlandırılırken,1786 arazöz, 2 bin 742 ilk müdahale aracı ve 831 iş makinesi, yeşil vatanın dört bir yanında 7 gün 24 saat görev başında bekliyor.

Yangınla mücadeleye "yapay zeka" desteği

Teknolojik donanımlarla güçlendirilen kara ekipleri, "Yangın Karar Destek Sistemi" yardımıyla, yangınların çıkış noktalarını tespit ederken, aynı zamanda olası yangın senaryolarını da önceden simüle ederek, müdahale planlarını optimize ediyor. Son yıllarda gelişim gösteren yapay zeka tabanlı yazılım ve uygulamalar da yangınlarla mücadelede aktif olarak kullanılıyor.

Türkiye genelinde, 184'ü akıllı olmak üzere toplam 776 gözetleme kulesi, orman alanlarını 7 gün 24 saat izliyor.

Yangınla mücadele kapsamında atılan adımlar neticesinde, geçen yıl itibarıyla 11 dakikaya düşürülen yangına müdahale süresinin, bu yıl 10 dakikaya indirilmesi planlanıyor.

Öte yandan, geçen yıl sonu itibarıyla 5 bin 263 hektar alanda orman yenileme çalışmaları yapılırken, geriye kalan 10 bin 717 hektar sahada ise çalışmaların bu yılın sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

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