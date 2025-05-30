Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul/Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için gayret göstermeye devam edeceğini, Türkiye'nin iki ülke heyetleri arasında İstanbul'da başlayan görüşmelerin devamından yana olduğunu, İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırılan esir değişiminin kısa süre içinde gerçekleştirilmiş olmasının memnuniyet verdiğini ifade etti.
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İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmelerde olası ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolun taşlarını döşeyeceğini vurgulayan Erdoğan, iki ülkenin de güçlü heyetlerle toplantıya katılımının barış yolunda sağlanan ivmenin devamı açısından önemli olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından liderler düzeyinde de görüşmeler yapılmasının barış sürecine fayda sağlayacağını, çok gecikmeden bunu gerçekleştirmenin gerektiğine inandığını kaydetti.
Ukrayna lideri Zelenskiy'den, Ukrayna konusundaki tutumu nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Ukrayna lideri Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşım yaptı.
Telefon görüşmesini "iyi ve çok kapsamlı" olarak nitelendiren Zelenskiy, Türkiye'nin, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekleme hususundaki ilkesel duruşu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini kaydetti.
Zelenskiy, görüşmede 16 Mayıs'ta Rusya ile İstanbul'da gerçekleştirdikleri müzakerelerin de ele alındığını kaydederek, esir değişiminin müzakerelerin önemli ama "tek başarısı" olduğu değerlendirmesini yaptı.
Barışa doğru ilerlemek için "ateşkesin gerekliliğine" değinen Zelenskiy, ölümlerin durması gerektiği mesajını verdi.
Zelenskiy, İstanbul'da bir sonraki müzakere olasılığı ve ülkesinin "hangi koşullar altında" buna katılmaya hazır olacağının da ele alındığını aktararak "Bu müzakerelerin boş geçemeyeceği ve geçmemesi gerektiği görüşünü paylaşıyoruz. Ayrıca Ukrayna, Rusya, Türkiye ve ABD liderleri düzeyinde dörtlü bir potansiyel toplantı üzerine de konuştuk." ifadelerini kullandı.
Görüşmede, Ankara'nın, Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katılımının da konuşulduğunu belirten Zelenskiy, minnettarlığını sundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.