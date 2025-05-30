İstanbul'da 4. Uluslararası Eleştirel Müslüman Çalışmaları Konferansı ve resepsiyonu düzenlendi
İslam dünyasına yönelik yerleşik oryantalist yaklaşımları sorgulayan ReOrient: Critical Muslim Studies dergisince düzenlenen 4. Uluslararası Eleştirel Müslüman Çalışmaları Konferansı ve resepsiyonu, bu yıl ilk kez İstanbul’da gerçekleştirildi.
İstanbul
“Direnişi Yeniden Yönlendirmek” temasıyla 26-30 Mayıs tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan konferans, dünyanın farklı coğrafyalarından akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirdi. Etkinliğe Hindistan, Pakistan, Bangladeş, İran, Singapur, Malezya, Endonezya, Avustralya, Yeni Zelanda, Arjantin, Güney Afrika, Tunus, Mısır, Avrupa ülkeleri, ABD ve Kanada gibi ülkelerden çoğu doktora düzeyinde 65 katılımcı ile 7 öğretim üyesi katıldı.
Konferans kapsamında yapılan eşzamanlı oturumlarda katılımcılar akademik bildirilerini sundu.
Konferansın ardından resepsiyon gerçekleştirildi.
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Leeds Üniversitesi Sosyal Teori ve Sömürgecilik Sonrası Düşünce Profesörü Salman Sayyid, burada yaptığı konuşmada, İslamofobinin iyi organize ve finanse edildiğini belirterek, İslamofobiyle mücadelenin ise oldukça parçalanmış durumda olduğunu söyledi.
"Eleştirel Müslüman Çalışmalarının akademik bir çaba olduğunu anlamak önemli." diyen Sayyid, uğraştıkları şeyin önce ne olduğunu bilmeleri gerektiğine dikkati çekti.
Sayyid, eleştirel düşünmenin önemine işaret ederek, "Eleştirel düşünceyi özgür olmamız için gerekli bir bileşen olarak düşünmemiz gerçekten önemlidir." dedi.
Queen’s Üniversitesi Ortaçağ Avrupa ve Orta Doğu tarihçisi Profesör Adnan Husain de burada katılımcılar ve öğretim görevlileriyle çeşitli konularda yeni yaklaşımları ve fikirleri tartışma fırsatı bulduklarını belirtti.
Katılımcıların farklı disiplin ve ülkelerden geldiğini vurgulayan Husain, "Türkiye, kültürler ve medeniyetler arasında bir kavşak noktasında, Avrupa ve Orta Doğu arasında yer aldığından, eğitim yoluyla kendilerini geliştirmeye ve entelektüel yolculuklarını ilerletmeye adamış insanları bir araya getirmek için merkezi bir konumdadır." ifadesini kullandı.
"Etkinliğe ülkemizin ilk kez ev sahipliği yapmasından gurur duyuyoruz"
AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Program Koordinatörü Nisa Efendioğlu da konferansın "İslami kültür ve Müslüman kimliklere dair yerleşik algıları sorgulama çabasıyla, Batı’nın kolonyal, ırkçı ve İslamofobik pratiklerine karşı alternatif yaklaşımlar geliştirmeyi" hedeflediğini belirtti.
Konferans kapsamında düzenlenen atölye çalışmaları, seminerler ve derslerle eleştirel tartışma ortamları oluşturulduğunu kaydeden Efendioğlu, İslam, ırkçılık, sömürgecilik, direniş ve siyasi aidiyet gibi konuların derinlemesine analiz edildiğini dile getirdi.
Efendioğlu, "Etkinlik, katılımcılara Avrupa merkezli bakış açılarını sorgulama ve Müslüman özneyi merkezine alan yaklaşımlar geliştirme imkanı sunuyor." dedi.
Dünyanın farklı bölgelerinden akademisyenler, doktora öğrencileri ve araştırmacıların yer aldığı programda, toplam 85 akademik bildirinin sunulduğunu kaydeden Efendioğlu, "Bu anlamda etkinliği çok önemli olarak görüyoruz. Aynı zamanda bu etkinliğe ülkemizin ilk kez ev sahipliği yapmasından da gurur duyuyoruz." diye konuştu.
Critical Muslim Studies hakkında
Critical Muslim Studies, İslam dünyasını etkileyen siyasi, toplumsal ve kültürel meseleleri sömürgecilik karşıtı, Batı-merkezli olmayan bir bakış açısıyla ele alan akademik bir disiplin.
Avrupa-merkezcilik ve oryantalizme dayalı yerleşik anlayışlara eleştirel bir perspektifle yaklaşmayı amaçlayan yaklaşım, aynı zamanda Müslüman karşıtlığı, ırkçılık, kolonyalizm, siyasi ve kültürel kimlikler gibi konuları postkolonyal ve dekolonyal düşünce çerçevesinde inceliyor.
İlk üçü İngiltere'nin Leeds kentinde düzenlenen konferans serisinin dördüncüsü İstanbul'da düzenlendi.