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Yaşam

Rize'de çay bahçesinde helikopter şeklindeki ahşap yapı ilgi çekiyor

Rize'de bir çay bahçesindeki helikopter şeklindeki ahşap yapıya ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

Fikret Delal  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Rize'de çay bahçesinde helikopter şeklindeki ahşap yapı ilgi çekiyor Fotoğraf: Fikret Delal - AA

Rize

Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde işletmeci Sedat Şimşek, çay bahçesinde helikopter şeklindeki ahşap yapıyı dört arkadaşıyla birlikte yaklaşık 3 ayda inşa etti.

İçinde oturma bölümü bulunan ve üzerine "Lazkopter53" tabelası da asılan yapı, bölgeye gelenlerin paylaşımları sayesinde sosyal medyada ilgi gördü.

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Sedat Şimşek, gazetecilere, 5 yıldır turizmle uğraştığını söyledi.

Bölgede turizme dikkati çekmek amacıyla farklı çalışmalar yapıldığını belirten Şimşek, "Bunlar artık klasik oldu. Ben de farklı bir şey yapmak istiyordum. Rizelinin klasik bir lafı vardır, 'Rizeliye imkansız yoktur sadece azıcık zamanımızı alır.' Farklı bir şey düşündüm hatta Türkiye'de olmayan bir şey olmasını istedim. 'Ahşaptan helikopter yapabilir miyim?' diye düşündüm, en sonunda kararı verdim." dedi.

Helikopter modelindeki yapının projesini bir haftada çizdiğini anlatan Şimşek, şöyle devam etti:

"Kar kış demeden üç ay boyunca çok sıkı bir çalışmayla arkadaşlarımızla beraber 'Lazkopter53' adını verdiğim helikopteri dağ evimin bahçesine indirdik. Tamamen kestane ağacı ile yaptım. Yöremiz yağmurlu ve rutubetli bir bölge olduğu için en dayanıklı kestane ağacı ile yaptım. 4 metre yüksekliğinde, uzunluğu ise 6 metre. İçinde 15 kişi rahatlıkla oturabilir. Çayınızı ve kahvenizi içebiliyorsunuz. Evlilik ve doğum günleri için kutlama yapmak isteyenler de oluyor."

Şimşek, bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğini dile getirerek, "İyi ki de yapmışız, iyi ki de insanlara bu güzel hizmeti vermişiz. Çok şaşıranlar oldu. Her zamanki gibi klasik kullandığımız 'uçuyor mu, iniyor mu?' diye soruyorlar. Bunlar bizim için komik şeyler, gülüyoruz ve eğleniyoruz." diye konuştu.

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