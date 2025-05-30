Dolar
39.24
Euro
44.52
Altın
3,290.59
ETH/USDT
2,569.40
BTC/USDT
104,474.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek için "Gazze Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Erzurum'da, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek ve Gazze için kalıcı bir hatıra bırakmak amacıyla Atatürk Üniversitesi'nde "Gazze Hatıra Ormanı" alanı oluşturuldu.

Sagip Sezginer  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek için "Gazze Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Erzurum

Üniversitesinin Kudüs Çalışmaları ve Araştırma Merkezi ile İlahiyat Fakültesi Nihavend Musiki Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi mevkisinde oluşturulan "Gazze Hatıra Ormanı" için ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu etkinlikte, Gazze Hatıra Ormanı'nın yalnızca bir çevre projesi değil, aynı zamanda bir vicdan projesi olduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hacımüftüoğlu, her fidanın bir umut olduğuna dikkati çekerek, "Bugün burada dikilen her fidan, savaşın kararttığı bir coğrafyada yeniden filizlenen hayatın, umudun ve barışın temsilidir. Üniversitemiz, sadece bilimsel çalışmalarla değil; aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini savunarak da yol almayı görev bilmektedir. Gazze'de yaşanan acılara sessiz kalmayan gençlerimizle gurur duyuyor, bu anlamlı projeye katkı sunan tüm paydaşlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu orman, mazlumların sesi olacak, geleceğe taşıyacağımız bir vicdan anıtı olacaktır." diye konuştu.

Kudüs Çalışmaları ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Altun da "Bugün burada sadece bir fidan dikmiyoruz. Aynı zamanda Gazze’de yaşanan yıkıma karşı insanlığın, vicdanın ve dayanışmanın sesini yükseltiyoruz. Her bir fidan, Filistinli çocukların yarınlara olan umudu, bizlerin ise sorumluluğudur." dedi.

Etkinlik kapsamında Nihavend Musiki Kulübünün duygusal ezgileri eşliğinde gerçekleştirilen fidan dikim töreni, katılımcılara hem hüzünlü hem de umut dolu anlar yaşattı.

Öğrenciler, diktikleri fidanların yanında Filistinli kardeşlerine dualar etti.

Programa, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Nihavend Musiki Kulübü Danışmanı Öğretim Görevlisi Mustafa Özfidan, fakülte dekanları, üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek için "Gazze Hatıra Ormanı" oluşturuldu
Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılandığı davada karar
"3. Uluslararası Aile Sempozyumu"nda açılış oturumu düzenlendi
Borsa'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek için "Gazze Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek için "Gazze Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet