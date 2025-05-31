Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,546.40
BTC/USDT
104,308.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Papara'ya yönelik "yasa dışı bahis" soruşturmasında 11 zanlı tutuklandı

Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.

Zeynep Yeşildal  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Papara'ya yönelik "yasa dışı bahis" soruşturmasında 11 zanlı tutuklandı

Istanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hakimlik, şüpheliler Ahmed Faruk Karslı, Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar'ın tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ve Gökhan Haznedaroğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın, 2016'dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı, şirket nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı ve şirketin söz konusu işlemlerde gelir kazanmasını sağladığı belirtilmişti.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve başka kurumlardan alınan raporlara göre yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara'nın sistematik ve yoğun şekilde kullanıldığı, şirketin bu suçun işlenmesini ve suçun işlenmesinde para transferini kolaylaştırdığı ifade edilmişti.

Analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102'sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, devamında ise suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle, örtülü bir anlaşma süreci içinde olduğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı aktarılan açıklamada, örgüt elebaşı ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı, şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gümüşhane'de idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Papara'ya yönelik "yasa dışı bahis" soruşturmasında 11 zanlı tutuklandı
İstanbul'da 4. Uluslararası Eleştirel Müslüman Çalışmaları Konferansı ve resepsiyonu düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Filistin halkının yaşadığı acılara dikkati çekmek için "Gazze Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Benzer haberler

Papara'ya yönelik "yasa dışı bahis" soruşturmasında 11 zanlı tutuklandı

Papara'ya yönelik "yasa dışı bahis" soruşturmasında 11 zanlı tutuklandı

Borsa'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı

Papara'ya yönelik "yasa dışı bahis" soruşturmasında 15 zanlıya tutuklama talebi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli Sarıboğa'dan "etkin pişmanlık" ifadesi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli Sarıboğa'dan "etkin pişmanlık" ifadesi
Siber suçlara yönelik operasyonlarda 89 şüpheli tutuklandı

Siber suçlara yönelik operasyonlarda 89 şüpheli tutuklandı
AB Komisyonundan çocukları istismardan korumak için 4 internet sitesine soruşturma

AB Komisyonundan çocukları istismardan korumak için 4 internet sitesine soruşturma
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet