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Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Hayati Akçay  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

İlçede aralıklarla süren sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı, Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı.

Öte yandan, Altınordu-Ulubey yolu su seviyesinin artması nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı. Suyun çekilmesinin ardından yol, yeniden trafiğe açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

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