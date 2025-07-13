Ordu'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Trabzon
İlçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, belediye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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