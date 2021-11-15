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Narkotik birimlerince bir haftada 77 ilde 590 kilogram eroin ele geçirildi

Narkotik birimlerince, Türkiye genelinde bir haftada düzenlenen operasyonlarda 590 kilogram eroin ele geçirildi.

Sertaç Bulur   | 15.11.2021
Narkotik birimlerince bir haftada 77 ilde 590 kilogram eroin ele geçirildi

Ankara

Alınan bilgiye göre, narkotik birimlerince son bir haftada 77 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 4 bin 678 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 590 kilogram eroin, 423 kilogram esrar, 42 kilogram metamfetamin, 7 kilogram skunk, 6 kilogram sentetik kannabinoid, 2 kilogram afyon sakızı, 6 bin sentetik ecza, 5 bin uyuşturucu hap, 67 tabanca ve tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 92 bin 670 lira ele geçirildi.

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