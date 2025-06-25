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İstanbul merkezli 6 ildeki uyuşturucu operasyonları kapsamında 172 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ildeki operasyonlarda 548 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini, yakalanan 185 şüpheliden 172'sinin tutuklandığını duyurdu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
İstanbul merkezli 6 ildeki uyuşturucu operasyonları kapsamında 172 şüpheli tutuklandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli Kırklareli, Van, Hatay, Diyarbakır ve Isparta'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

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Operasyonlarda 325 kilogram eroin, 172 kilogram sentetik uyuşturucu, 51 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildiğini ve 185 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, şüphelilerden 172'sinin çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığını ve 13'ü hakkında da adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, il emniyet müdürlerimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde, 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.' Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz."

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