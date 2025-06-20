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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan uyuşturucuyla mücadele paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık olarak zehir tacirleriyle mücadeleyi sadece Türkiye için değil, insanlık adına da sürdürdüklerini belirterek, uyuşturucudan uzak durulması mesajı verdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan uyuşturucuyla mücadele paylaşımı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Bizim uyuşturucu nedeniyle kaybedecek tek bir gencimiz, insanımız yok. İçişleri Bakanlığı olarak zehir tacirleriyle mücadelemizi sadece ülkemiz için değil, insanlık adına da sürdürüyoruz. Uyuşturucudan uzak dur. Bonzai kullanma." ifadelerini kullandı.

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Yerlikaya'nın paylaştığı klipte, uyuşturucu madde kullanımının sonuçları anlatıldı.

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