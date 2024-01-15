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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yarın beklenen aşırı yağışlara karşı uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın beklenen aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasının önem taşıdığını bildirdi.

Şaduman Türkay  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yarın beklenen aşırı yağışlara karşı uyarı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yarın ülke genelinde beklenen aşırı yağışlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün aşırı yağışlar nedeniyle Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin ve Antalya için "turuncu"; Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana için "sarı" uyarıda bulunduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

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