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Ticaret Bakanlığı ekipleri, 4 ilde çok sayıda kaçak eşya ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin 4 ildeki havalimanı ve gümrüklerde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda kaçak eşya ve yüklü miktarda uyuşturucuya el konuldu.

Mert Davut  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Ticaret Bakanlığı ekipleri, 4 ilde çok sayıda kaçak eşya ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ailenin, gençlerin ve vatandaşların zararlı unsurlardan korunması, her türlü bağımlılığa karşı mücadele etmek ve yasa dışı ticareti engellemek amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince son dönemde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunları kaydedildi:

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"Ağrı-Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 48 milyon 622 bin lira değerinde 284 bin elektronik sigara, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık 26 kilo uyuşturucu madde, Antalya Limanı'nda 1 milyon 430 bin lira değerinde 43 bin 108 metrik ton akaryakıt cinsi eşya ele geçirildi."

Açıklamada, ​başta kara, deniz ve hava gümrük kapıları olmak üzere, tüm Türkiye gümrük bölgesinde yasal ticaretin desteklendiğine işaret edilerek, "Yasa dışı ticaretin önlenmesi yönünde omuz omuza verdiğimiz kararlı mücadeleyle ülkemizin ekonomik kalkınması ve halkımızın refah seviyesinin artırılması amacıyla vazifeye sadakat bilinci, üst seviyede gayret ve çabayla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu yıl yaklaşık 34,5 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında ilgili cumhuriyet başsavcılıklarının ve Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yoğun mesaisiyle toplum sağlığını hedef alarak gençleri bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmediği vurgulanan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sonucu 2025'te 12 milyar 819 milyon lira ticari eşya, 21 milyar 734 milyon lira uyuşturucu madde olmak üzere toplam 34 milyar 553 milyon lira kaçak eşya ele geçirildi." denildi.​​​​​​​

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