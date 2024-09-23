Dolar
34.15
Euro
37.93
Altın
2,617.33
ETH/USDT
2,641.30
BTC/USDT
63,496.00
BIST 100
9,912.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da “19. Uluslararası Adli Tıp Günleri Açılış Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

"Narkoçelik-40" operasyonlarında yaklaşık 4 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik 32 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen "Narkoçelik-40" operasyonlarında, 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Mümin Altaş  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
"Narkoçelik-40" operasyonlarında yaklaşık 4 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Van, Ankara, İstanbul, Manisa, İzmir, Rize, Edirne, Gaziantep, Siirt, Mardin, Iğdır, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Adıyaman, Bolu, Elazığ, Aksaray, Bingöl, Afyonkarahisar, Zonguldak, Malatya, Hakkari, Ağrı ve Aydın'da "Narkoçelik-40" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 kök kenevir ve kök skunk ile 188 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"125 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 63'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinde ilk kez dersbaşı yapıldı
Bakan Göktaş: "Koruyucu aile konusunda küresel anlamda bir seferberlik çağrısı yapacağız"
Ümraniye'de yakalanan zanlının silahla ateş etmesi sonucu bir polis şehit oldu
Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Bursa'da işçi servisi minibüsünün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Benzer haberler

"Narkoçelik-40" operasyonlarında yaklaşık 4 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

"Narkoçelik-40" operasyonlarında yaklaşık 4 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Bakan Yerlikaya: Trafik ekiplerimizce 12-19 Eylül'de 2 milyon 645 bin 136 araç denetlendi

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-27" operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı

"Narkoçelik-38" operasyonlarında 316 şüpheli yakalandı

"Narkoçelik-38" operasyonlarında 316 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet