"Narkoçelik-40" operasyonlarında yaklaşık 4 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik 32 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen "Narkoçelik-40" operasyonlarında, 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Van, Ankara, İstanbul, Manisa, İzmir, Rize, Edirne, Gaziantep, Siirt, Mardin, Iğdır, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Adıyaman, Bolu, Elazığ, Aksaray, Bingöl, Afyonkarahisar, Zonguldak, Malatya, Hakkari, Ağrı ve Aydın'da "Narkoçelik-40" operasyonları düzenlendiğini belirtti.
3️⃣2️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-40” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 23, 2024
3️⃣ Ton 9️⃣7️⃣2️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,
1️⃣5️⃣ Milyon 8️⃣2️⃣5️⃣ Bin 6️⃣1️⃣9️⃣ adet kök kenevir ve kök skunk,
1️⃣8️⃣8️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele… pic.twitter.com/8EP3LqFudp
Operasyonlarda, 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 kök kenevir ve kök skunk ile 188 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"125 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 63'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.