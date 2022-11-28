Nagoya Başkonsolosu Öztürk, öğrencilik yıllarında tanıştığı Japonlara Türk kültürünü tanıtıyor
Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosu Umut Lütfi Öztürk, öğrencilik yıllarında tanıştığı Japonlara Türk kültürünü tanıtmayı hedefliyor.
Nagoya
Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente başkonsolosluk açılacağı müjdesini, 2019 Osaka G-20 Zirvesi kapsamında Türkleri ziyaret amacıyla Nagoya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini anımsattı.
Lise döneminden merakının bulunduğu Japonya'ya resmi tayinini "güzel tesadüf" olarak niteleyen Öztürk, "Üniversite yıllarımda dayımların turist otobüsü vardı. Harçlığımı çıkarmak üzere otobüs muavinliği yapardım ve genellikle Japon turistleri taşıyan bir acente ile çalışılırdı." diyerek, Japonya'ya ilgisinin o yıllara dayandığını anlattı.
Öztürk, "Nagoya'yı anlamlı kılan ve Türkiye'den 9-10 bin kilometre olduğunuz hissini size unutturan bir ortam olduğunu buraya geldikten sonra kısa zamanda kavradık. Japonya gibi uzak bir ülkede Türkiye'den esintileri sıklıkla yaşayabiliyorsunuz." diye konuştu.
Japonya'daki 7 bine yakın Türk vatandaşının yaklaşık 2 bininin, Nagoya kentinin yer aldığı Aiçi eyaletinde yaşadığını belirten Öztürk, "Mukayese edildiğinde küçük sayıda görülebilecek Türk toplumu yüksek bir görünürlüğe sahip." değerlendirmesinde bulundu.
Diplomatik misyon olarak, görev kapsamı içerisindeki bölgelerde, valilik, ticaret odaları ve üniversiteler dahil yerel makamlarla temasları sıklaştırdıklarını kaydeden Öztürk, Kovid-19 tedbirlerine rağmen mesafe katettiklerini söyledi. Öztürk, "Türk kültürü de Japon kültürü de zengin ve tarihsel derinliğe sahip." dedi.
Kentteki aşçılık akademileriyle işbirliği çerçevesinde geleceğin Japon aşçılarına Türk mutfağını tanıtan atölyeler düzenlediklerini dile getiren Öztürk, bunun yanı sıra ebru ve oya gibi geleneksel sanatlarla ilgili etkinlikler ve müzik dinletileri düzenlediklerini söyledi.
Tokyo Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde sergiler düzenlediklerini kaydeden Öztürk, eşi Filiz Öztürk'ün inisiyatifiyle başlatılan Nagoya Türk Kültür Kulübü kapsamında kente genelinde kültür sanat çevrelerinin bir araya getirildiğini anlattı.
Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü
Öztürk, 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin, 2024'te ise Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin 100. yılının kutlanacağını belirterek, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği ile eş güdüm içerisinde Nagoya, Osaka ve Hiroşima'da faaliyetler düzenleyeceklerini kaydetti. Öztürk, henüz planlama aşamasındaki faaliyetleri Türk Festivali, konser, fotoğraf ve resim sergileri, ebru ve oya atölyeleri, baklava ve kahve dahil Türk mutfağı tanıtımları şeklinde örneklendirdi.
"Türkiye ile Japonya arasında köklü ve sağlam dostluk zemini var." diyen Öztürk, temeli 1890'daki Ertuğrul Fırkateyni olayına dayanan bu dostluğun farklı tecrübelerle pekişerek güçlendiğini söyledi.
Japon dostlarından gördüğü sıcaklık ve muhabbetle evinde gibi hissettiğini dile getiren Öztürk, "Görevimi böyle Türkiye'ye karşı sıcak muhabbet duyguları taşıyan insanların olduğu bir ülkede üstlenmiş olduğumdan dolayı şanslı hissediyorum." diye konuştu.
Öztürk, "Beklentimiz, Türk vatandaşlarının öz benlik, milli kimlik ve manevi değerlerini muhafaza ederek Japon toplumuna en iyi şekilde entegre olmaları." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.