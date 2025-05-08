İsraillilerden "savaş suçu" işlemedikleri taahhüdü alan Japon otelci, Gazze'de soykırıma dikkati çekiyor
Japonya'nın Kyoto kentinde otel işleten Kişi Ace, Gazze'deki çocuklar için hiçbir şey yapmadan beklememek adına İsrailli müşterilerinden "savaş suçu işlemediklerine" dair taahhüt aldıklarını bildirdi.
Ankara
AA'ya röportaj veren Kişi, yaklaşık 10 yıldır otel işletmeciliği yaptığını kaydederek, "ticari mahremiyeti" gereği, kişisel görüntüsünün paylaşılmasını istemediğini belirtti.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "kesinlikle kabul edilemez" olarak niteleyen Kişi, bunun uluslararası yasalara aykırı olduğunu ifade etti.
Yıllarca öğretmenlik mesleğiyle uğraştığını ve çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini anlatan Kişi, şunları söyledi:
"Gazze'deki çocukların görüntülerini gördüğümde hiçbir şey yapamadan öylece bekleyemeyeceğimin farkına vardım. İşte bu yüzden ne yapabilirim diye düşünüyordum. Japonya'da, elbette, ayrımcılığa ve müşterinin reddedilmesine izin verilmiyor. Biz de bu taahhüt imzalama önlemini icat ettik. Yasalar çerçevesinde elimizden geldiğince yapabildiğimiz bu."
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Kişi, konaklamak için gelen yabancı turistlere "savaş suçu işlemediklerine" dair taahhüt imzalattıklarını, ancak kanunen yasak olduğu için "müşteri reddedemediklerini" aktardı.
Japon yasaları müşterinin reddedilmesine izin vermiyor
Alışılagelen rezervasyon sürecinin detaylarını paylaşan Kişi, otele ilk aşamada ön rezervasyonla müşteri geldiğini, yüz yüze kayıt esnasında uyruk, pasaport bilgilerini doğruladıklarını belirtti.
Kişi, sonrasında söz konusu ülkenin, Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kayıtlarında savaş suçları işleyip işlemediğini sorguladıklarını söyledi.
Son 10 yılda o ülkenin askeri güçleri ve paramiliter birliklerinde yer almadıklarına ve savaş suçu işlemediklerine dair taahhüt kağıdını müşteriye göstererek imzalamalarını istediğini" dile getiren Kişi, " Ama Japonya yasaları, müşterinin herhangi bir şekilde reddedilmesine izin vermiyor. Yani, ister imzalasınlar ister imzalamasınlar, otelde konaklayabilirler." ifadelerini kullandı.
Kişi, taahhütnamede, "Uluslararası ve insancıl hukuku ihlal eden hiçbir savaş suçuna karışmadım; sivillere (çocuklar, kadınlar vb.) saldırı, teslim olan veya savaş esiri olarak alınanların öldürülmesi veya kötü muamele, işkence veya insanlık dışı muamele, cinsel şiddet, zorla yerinden etme veya yağma, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Roma Statüsü'nün 8. Maddesi kapsamına giren diğer eylemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zaman savaş suçu işlemedim." ifadelerinin yer aldığını aktardı.
Bu önlemi son 6 aydır uyguladıklarını belirten Kişi, şimdiye kadar konaklayan müşterilerinin tamamının taahhüt kağıdını imzaladığını bildirdi.
"Halen gülerek hizmet etmek hiç adil değil"
Kişi, uygulamayı "güvenlik önlemi" ve "konaklayanların bir savaş suçu işlememiş olduklarından emin olmak " olarak niteledi.
Otel müşterilerinin "gönül rahatlığını" düşündüklerini ifade eden Kişi, "Onların güvende ve rahat konaklamalarını sağlamak bizim sorumluluğumuz." dedi.
Kişi, ABD, Türkiye, Güney Kore dahil dünyanın birçok ülkesinden müşteri kabul ettiklerini aktararak şunları kaydetti:
"Bazı ülkelerin uluslararası hukuku görmezden gelmesi, uluslararası hukuku ihlal etmesi göz ardı edilmemeli. Elbette bu suçlar Japonya'da işlenmiyor, doğrudan hayatımızla veya sorunlarımızla ilgili değil. Ancak uluslararası hukuka, hepimizin, insanlığın uyması gerektiriyor. (İsrailliler) Bu yaptıklarından sonra halen Japonya'da bizim (bu kişilere) gülerek hizmet etmemiz hiç adil değil. Bu mantık burada ya da kendi ülkelerinin dışında işe yaramıyor. Bu sadece kendi topluluklarının içinde işe yarıyor. Savaş suçu işleyen ülkelerden gelen turistik müşterilerin, uyruğuna bakılmaksızın 'savaş suçuna karışmadıklarını' taahhüt eden bu kağıdı imzalatıyoruz."
Ayrımcılık değil "İsrail yaptıklarının" karşılığı
Gazze'de olup bitenlerden derinden endişe duyduklarının ve görmezden gelemediklerinin altını çizen Kişi, "uluslararası hukuku ihlal edenlerin, uyum sağlayanlarla aynı muameleyi görmemesi" gerektiğini vurguladı.
Taahhütname imzalatılmasının kamuoyuna yansımasından sonra İsrail'in Tokyo Büyükelçiliğinden mektup aldıklarını paylaşan Kişi, izledikleri tutumun "ayrımcı" olarak nitelendirildiğini bildirdi.
Mektubu, sosyal medyasından paylaştığını ve burada eleştirilere yanıt vermeye çabaladığını belirten Kişi, şu görüşünü aktardı:
"Bu, hiçbir yasayı ihlal etmiyor ve bu bir ayrımcılık değil. Çünkü ayrımcılık, değiştiremeyeceğimiz bir şeyle ilgili. Milliyet, ırk veya cinsiyet gibi. Herhangi bir değişiklik yapamayacağımız konulara ilişkin bir şey. Ancak otelimizdeki bu önlem, İsrail'in yaptıkları eylemlere karşılık."
Japonya'ya İsrail Başbakanı gelirse "tutuklanmalı"
İsrail'in Gazze'deki katliamlarını "soykırım" olarak nitelendiren Kişi, merkezi hükümetin, Ekim 2023 sonrası Gazze'deki katliamlara yönelik İsrail'i yeterince eleştirmediği iddialarına hak verdiğini kaydetti.
Tokyo hükümetinin "İsrail'i kınamak yerine bölgesel barış mesajları verme alışkanlığına" sahip olduğuna işaret eden Kişi, Japonya'nın dış politikasının ABD eksenli yürütüldüğünü savundu.
UCM'nin tutuklama kararına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun UCM'ye taraf Macaristan'a düzenlediği nisan başındaki ziyaretinde tutuklanmadığını anımsatan Kişi, "Ancak İsrail Başbakanı ülkeme gelirse Japon hükümetinin tutuklamasını ve iade etmesini isterim. Tutuklanmazsa bu durum Japon toplumunun dünyadaki itibarı açısından da büyük bir kayıp olur." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.