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Ekonomi

Nippon Steel, 2025 mali yılı net karında yüzde 42,9 düşüş bekliyor

Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel, 2025 mali yılı net karının yüzde 42,9 düşmesini bekliyor.

Ahmet Furkan Mercan  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Nippon Steel, 2025 mali yılı net karında yüzde 42,9 düşüş bekliyor

Ankara

Tokyo merkezli çelik üreticisi şirket, açıklamasında önceki ve mevcut mali yıla dair bilançolarını duyurdu.

Buna göre şirket, 2025 mali yılı net karının yüzde 42,9 düşüşle 200 milyar yene (1,38 milyar dolar) gerileyeceğini tahmin ediyor.

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Tokyo'da basın toplantısı düzenleyen Nippon Steel Başkanı İmai Tadaşi, finansal koşulların mevcut mali yılda iyileşmesini beklemediklerini bildirdi.

ABD menşeli tarifelerin etkisine değinen İmai, "değişkenlikler sebebiyle ABD tarifelerinin etkilerini okumanın son derece zor olduğunu" kaydetti.

İmai, "Japon hükümetinden çok umutluyuz ve müzakerelerin ne kadar uzun sürerse sürsün tavizsiz sürdürmelerini umuyoruz" dedi.

Şirketin, Mart 2025'te sona eren 2024 mali yılı net karı, 2023 mali yılına kıyasla yüzde 36,2 düşüşle 350,2 milyar yene (2,4 milyar dolar) geriledi.

Ülke içindeki enflasyonun ürünlere olan talebi düşürmesi ve Çin ekonomisindeki yavaşlamanın, net kar düşüşüne olumsuz yansıdığı aktarıldı.

İşletme karı yüzde 29,6 düşerek 547,9 milyar yene gerileyen şirketin satış gelirleri de yüzde 1,9 düşüşle 8,7 trilyon yen olarak tespit edildi.

Resmi ismi "Nippon Seitetsu" olan Tokyo merkezli firma Japonya'nın en büyük, dünyanın dördüncü büyük ham çelik üreticisi olarak biliniyor.

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