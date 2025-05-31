Dolar
39.20
Euro
44.48
Altın
3,289.84
ETH/USDT
2,512.00
BTC/USDT
103,356.00
BIST 100
9,019.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş'ta "Lisanslı Depoculuk Açılış Töreni"nde konuşuyor.
logo
Dünya

Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Nuri Aydın  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem

İstanbul

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerel saatle 17.37'de Hokkaido Adası'ndaki Kushiro kenti civarında olduğunu duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yerin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6,1 olarak açıklandı.

Ülke basınında henüz can kaybı ve yaralı bildirilmezken depremin ardından tsunami uyarısı da verilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Maltepe'de çocuklarının yanında darbedilen babaya saldıran 2 şüpheli yakalandı
Antalya'nın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Doğu Anadolu'dan batıya yaklaşık 80 bin kurbanlık gönderildi
Yangın tespit köpeği Bronz, "şüpheli yangınların" aydınlatılmasına katkı sağlıyor
İzmir'de işçilerin grevi nedeniyle temizlik hizmeti de aksıyor

Benzer haberler

Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem

Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararı ve ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı

Hatay'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi inşa edildi

Depremde hasar alan Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi bir yıl içerisinde ziyarete açılacak

Depremde hasar alan Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi bir yıl içerisinde ziyarete açılacak
Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet