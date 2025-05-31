Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası yakınlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
İstanbul
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerel saatle 17.37'de Hokkaido Adası'ndaki Kushiro kenti civarında olduğunu duyurdu.
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Yerin 20 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6,1 olarak açıklandı.
Ülke basınında henüz can kaybı ve yaralı bildirilmezken depremin ardından tsunami uyarısı da verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.