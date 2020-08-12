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Iğdır'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Iğdır 'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Hüseyin Yıldız,Bülent Mavzer,Göksel Cüneyt İğde   | 12.08.2020
Iğdır'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29'da Iğdır Merkez'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Depremin 6,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Iğdır'da vatandaşlar sokaklara çıktı

Merkez üssü Iğdır ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasında bulunan Karagüney köyü olan deprem Iğdır'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Iğdır'da korkuyla sokağa çıkan vatandaşlar, artçı depremlerin yaşanması riskine karşı önlem aldı. Bazı vatandaşlar araçların içinde, sokaklarda ve kaldırımlarda uyudu.

Kent sakinlerinden Eren Karagöz, deprem olduğunda uyuduğunu ifade ederek, "Rüyamda sallanıyordum, abim beni uyandırdı, 'kalk deprem oluyor' dedi. Şaşırdık, aşağı inerek sokağa çıktık." dedi.

Metin Şıktaş da "Uyuyordum, bir anda sallantıya uyandım. Çok korkunç bir sarsıntı geçirdik. Eşimi kaldırdım, hemen apar topar aşağıya indim, şimdi sokaktayız." diye konuştu.

Harun Cengiz ise "Bir gürültü duydum, evdeki malzemelerin salladığını görünce deprem olduğunu anladım, panik yapmadan çocuklara birlikte sokağa indik." ifadelerini kullandı.

Doğubayazıtta da korkuya neden oldu

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem nedeniyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de vatandaşlar sokağa çıktı.

Bazı vatandaşlar araçlarda ve caddelerde bekledi.

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