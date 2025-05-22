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Dünya

Girit Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 06.19'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Derya Gülnaz Özcan  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Girit Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

Atina

Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Girit Adası'nın yaklaşık 79 kilometre kuzeydoğusu olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Depremin 40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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