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İstanbul'da, özel halk otobüsleri sahipleri ve işletmecileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle kontak kapattı
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MGK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk Devletleri Yüzyılı'nda Ceditçiliğin Ufukları Sempozyumu"na katılacak.

(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yapay Zeka Politikaları Derneğince düzenlenecek "AI Tomorrow Summit 2025" programına iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Aile Forumu'nun açılışına katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Plan ve Bütçe Komisyonunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir ile bir araya gelecek.

(Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II'nin tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TCMB, mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endeksleri ile mayıs ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Asya Yayıncılar Birliği Haber Grubu Toplantısı ve Küresel Haber Forumu" programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Türkiye'nin ilk İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve Enstitüsünün açılış törenine katılacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başakşehir Gençlik Oyunları'nın final programı ile 7. Etnospor Kültür Festivali'nin ilk gün etkinliklerine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Nesine 2. Lig play-off 3. tur ilk maçları oynanacak; Altınordu-Batman Petrolspor ve Artı Değer Vanspor FK-Çimentaş Elazığspor müsabakaları yapılacak.

(İzmir/16.00/Van/20.00) (Fotoğraflı)

4- Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu öncesi katılımcı takımların başantrenörleri ve kaptanlarının yer alacağı basın toplantısı gerçekleştirilecek.

(Abu Dabi/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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