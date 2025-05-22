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Yeminli mali müşavirlik 2. dönem sınavları 6-15 Eylül'de Ankara'da yapılacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB), bu yılın ikinci dönemine ilişkin yeminli mali müşavirlik sınavları 6-15 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

Seda Tolmaç  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Yeminli mali müşavirlik 2. dönem sınavları 6-15 Eylül'de Ankara'da yapılacak

Ankara

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınavlara ilk kez katılacakların 3 Haziran-4 Temmuz, tekrar katılacakların 11-25 Ağustos dönemlerinde başvuru yapması gerekiyor.

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İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların 4 Temmuz 2025 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları talep ediliyor.

Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden alınacak.

Gerekli değerlendirmelerin ardından yeminli mali müşavirlik sınavları, 6-15 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

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